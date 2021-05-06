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Kahramanmaraş'ta toplu balık ölümleri

Kahramanmaraş’ta, üreme bölgesi ilan edilen Göcek Deresi’nde toplu balık ölümleri yaşanıyor.

Kahramanmaraş'ta, üreme bölgesi ilan edilen Göcek Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşanıyor.


Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi İsmailli Mahallesi kırsalı Göcek Deresi'nde çok sayıda balık oksijensiz kalıp telef oldu.


4 kilometrelik dereyi kaplayan ölü balıkların kokusu ise çevrede yaşayanları olumsuz etkiledi. Kahramanmaraş'ın Sır Barajı üzerinde çiftçilik ve balıkçılık yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşlar, toplu balım ölümlerinin yaşandığı Göcek Deresi'ndeki balık ölümlerinin araştırılması için yetkililere çağrıda bulundu.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2018 yılında üreme bölgesi ilan edilen Göcek Deresi'ndeki balık ölümlerinin oksijen yetersizliğinden kaynaklandığını, daha detaylı çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

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