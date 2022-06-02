Kahramanmaraş'ta toz bulutları etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Suriye üzerinden gelecek olan toz taşınımlarına karşı uyarılarda bulunduğu kentler arasında yer alan Kahramanmaraş'ta toz taşınımı etkili oluyor.

Kent genelinde toz taşınımları etkili olurken, özellikle kent merkezinin dağlara yakın bölgeleri ile Ahır Dağları'nın yüksek kesimlerinde toz bulutu yoğun bir şekilde gözlendi. Toz bulutunun yarın akşama kadar kenti terk etmesi beklenirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Kahramanmaraş ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Veli Kılınç isimli vatandaş, konuyla ilgili, "Ortadoğu'dan gelen bir toz bulutu Kahramanmaraş'ı sarmış durumda. Durum biraz sıkıntılı. Yaşlıların dışarıya çıkmamaları lazım. Tozdan dolayı hava kirliliği bayağı var Kahramanmaraş'ta” dedi.

Öte yandan yapılan açıklamaya göre ise, başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.