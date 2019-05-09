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Kahramanmaraş'ta "Trafik Haftası" kutlamaları

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ve Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi işbirliğinde “Trafik Haftası” etkinlikleri kapsamında, hem eğlendiren hem eğiten çeşitli etkinlikler düzenledi.


Bu yıl, “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” temasıyla “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” kapsamında düzenlenen etkinliklerde, küçük ziyaretçiler de hoşça vakit geçirme imkanı buldu.


Bilgilendirme amaçlı broşürlerin dağıtıldığı ve trafik kurallarına uyumun önemini anlatan görsellerin yer aldığı etkinlik alanında, her yaş grubundan ziyaretçiye farkındalık oluşturuldu.


Her yıl binlerce insanın can ve mal kaybının yanı sıra ekonomik kayıplara da neden olan trafik kazalarının azaltılması ve trafik kurallarına uyumun sağlanmasını amaçlayan etkinlikler, Piazza'nın giriş katı, etkinlik alanında gerçekleştirildi

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