Kahramanmaraş'ta "Trafik Haftası" kutlamaları

Bu yıl, “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” temasıyla “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” kapsamında düzenlenen etkinliklerde, küçük ziyaretçiler de hoşça vakit geçirme imkanı buldu.

Bilgilendirme amaçlı broşürlerin dağıtıldığı ve trafik kurallarına uyumun önemini anlatan görsellerin yer aldığı etkinlik alanında, her yaş grubundan ziyaretçiye farkındalık oluşturuldu.

Her yıl binlerce insanın can ve mal kaybının yanı sıra ekonomik kayıplara da neden olan trafik kazalarının azaltılması ve trafik kurallarına uyumun sağlanmasını amaçlayan etkinlikler, Piazza'nın giriş katı, etkinlik alanında gerçekleştirildi