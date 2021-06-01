Kahramanmaraş'ta trafik kazaları: 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Batı çevre yolu üzerinde meydana geldi. Y.A.'nın kullandığı 46 U 0187 plakalı otomobil seyir halindeyken, C.K. idaresindeki 27 AHK 687 plakalı beton mikseriyle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücü ile yolcu konumundaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Bir diğer kaza ise, Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi. S.B'nin kullandığı 46 FZ 892 plakalı otomobil, seyir halindeyken Köroğlu Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek ters döndü. Kazada, otomobilde yolcu konumundaki Z.B. yaralandı. Z.B. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.