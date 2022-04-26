Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kahramanmaraş'ta, otomobilin çarptığı yayalardan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesinde meydana geldi. Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyreden M.H.G. idaresindeki 34 KY 6339 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan B.K. ile C.K.'ye çarptı. Haber verilmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerince Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.K. yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan C.K.'nin ise hayati tehlikesi sürüyor.