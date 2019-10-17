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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 15 yaralı

Kahramanmaraş’ta öğrenci minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta öğrenci minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.


Kaza, Kahramanmaraş-Adana yolunun 36'ıncı kilometresinde meydana geldi. Türkoğlu ilçesi Şekeroba Çok Programlı Lise öğrencilerinden 13 kişiyi taşıyan, 46 K 7050 plakalı minibüsün kavşağa ters yoldan girmeye çalıştığı sırada Kahramanmaraş istikametinden Nurdağı istikametine seyir halinde olan 31 Z 2819 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralanırken, yaralılardan 3 yaşlarındaki çocuk kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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