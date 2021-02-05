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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çevre Yolu'nda sürücüsü belirlenemeyen 06 HJ 519 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan Mert Kalkan, Gökdeniz Gökkaya ve Ömer Özer yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen vatandaşlar ve itfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarılarak 112 görevlileri tarafından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mert Kalkan hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Ömer Özer ise Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesine sevk edildi.

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