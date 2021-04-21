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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.


Kaza, Kahramanmaraş - Gaziantep karayolu Narlı mevkiinde meydana geldi. Mehmet E. idaresindeki 07 AUM 02 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki Halil K.'nin kullandığı 63 M 7785 plakalı kamyona arkadan çarptı.


Kaza sonrası araç hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Salih Akhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet E. ve Mehmet D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kısa süreli tek şeritten geçiş sağlanan yol yeniden trafiğe açıldı.

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