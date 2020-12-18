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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Kaza, Onikişubat İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan İ.E.K. idaresindeki 46 BU 312 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta bekleyen Harun Sular idaresindeki 46 ACV 613 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Harun Sular, idaresindeki otomobil, otomobiliyle birlikte ilk önce park halindeki araçlara ardından bir ağaca çarparak durabildi.


Kazada, sürücülerle birlikte araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi daha yaralandı.


İhbar üzerinde bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazada ağır yaralanan Harun Sular, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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