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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Hacınınoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 48 R 0693 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Oğuzhan Yanık olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan 4 kişi ise yaralandı.


İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırıldı.

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