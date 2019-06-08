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Kahramanmaraş'ta trafik kazası 1 ölü, 7 yaralı

Kahramanmaraş’a meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'a meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.


Kaza, Pazarcık'ın Evri Mahallesi'nde meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, Mehmet Gezer (30) idaresindeki 01 ABV 029 plakalı otomobil, kavşakta bekleyen Mursel Kaçmaz (42) yönetimindeki 21 KC 847 plakalı tıra arkadan çarptı.


Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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