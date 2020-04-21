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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Göksun tünelleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksun ilçesinden Kahramanmaraş istikametine seyir halinde olan Ramazan A.'nın idaresindeki 46 BU 788 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Servet Cücük'e (16) çarptı.


Çarpmanın etkisiyle metrelerce yuvarlanan Servet Cücük, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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