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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.



Kaza, akşam saatlerinde Pazarcık ilçesi Narlı mevkiinde meydana geldi. M.Ş.K. idaresindeki 02 ABP 679 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Kahramanmaraş'ta Gaziantep istikametine seyir halindeyken, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Yıldız'a (38) çarptı. Kaza sonrası olay yerine çağırılan sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İbrahim Yıldız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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