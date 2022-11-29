Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Bulvarda seyir halindeki C.A (24) idaresindeki 46 KJ 813 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Yunus Emre Kurt'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Ağır yaralanan Yunus Emre Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.