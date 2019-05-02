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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Döngel Mahallesi'nde C.Ş. idaresindeki (69) 46 NF 687 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü C.Ş. 112 Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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