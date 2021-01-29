Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi, kazada sürücü yaralandı.
Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi, kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Nurdağı ilçesi istikametinden Türkoğlu ilçesi istikametine seyir halinde olan C.D. (23) idaresindeki 47 PL 937 plakalı patates yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.