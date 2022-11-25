Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 11 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İ.E.A. idaresindeki 46 S 0465 plakalı minibüs, aynı istikamette seyir eden M.A. idaresindeki 46 S 1175 plakalı minibüs ve A.D. idaresindeki 21 AAF 885 plakalı araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 11 yaralı kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası araçlar yoldan kaldırıldı.