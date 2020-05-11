Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, bir sürücünün 5 araca çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kale Mahallesinde, 46 U 1409 plakalı aracı kullanan S.G. (24) direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki bir araçla birlikte park halindeki 4 araca birden çarptı.

Saat 18.00'de gerçekleşen olayda, S.G. yönetimindeki 46 U 1409 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı yönde seyir halindeki bir araca, daha sonra da park halindeki 4 araca birden çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan S.G. ve Ç.D. (23) çevredekilerin ve itfaiyenin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 ekiplerince Afşin devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan S.G. Elbistan Devlet Hastanesine sevk edildi.