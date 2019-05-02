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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 21'inci kilometresinde yaşandı. Özgür Gürbüz (38) yönetimindeki 34 FY 9333 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.


Kazayı görüp yardım etmek isteyen 38 DG 669 plakalı tırın sürücüsü Ümit Yaşar, (47) emniyet şeridinde durup araçtan indi. O sırada, arkadan gelen Ümit Ç. (25) yönetimindeki 46 LD 989 plakalı hafif ticari araç önce tır şoförüne, ardından kaza yapan otomobile çarparak durdu.


Kazada Ümit Yaşar ve Özgür Gürbüz hayatını kaybederken kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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