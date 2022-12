Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kaza, Kahramanmaraş merkez Aksu Doruklar kavşağında meydana geldi. H.D. idaresindeki 46 S 0327 plakalı aracıyla şehir merkezi istikametinden Aksu Doruklar ışıklı kavşağında M.Y. idaresindeki 46 ABC 050 plakalı araçla çarpıştı. KGYS kameralarına yansıyan kazada, 46 ABC 050 plakalı araçta bulunan sürücü M.Y. ve M.Y. hayatını kaybederken, D.Y. ve diğer araçta bulunan H.D., Z.B., D.M. yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.