Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Ç'nin kullandığı 46.ZHC 175 plakalı otomobil kavşağa geldiğinde, önce yukarı yönden gelen Ramazan Y'nin kullandığı 46 ABB 127 plakalı otomobile ardından demir elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan Beyzanur T. ve Ayşe S. yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.