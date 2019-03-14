Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta çekici ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolunda meydana geldi. S.S. yönetimindeki 73 SA 394 plakalı çekici, iddiaya göre yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 06 FL 5268 plakalı Kızılay'a ait hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü O.E. ile yolcu G.F. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, trafik kısa süreli tek şeritte ilerledi.