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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı

Elbistan’da traktörle çarpışan otomobilin tavanı koptu.

Elbistan'da traktörle çarpışan otomobilin tavanı koptu. Kazada otomobil sürücüsü baba ile kızı yaralandı.



Kaza, Elbistan-Çoğulhan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nedim G.'nin kullandığı 46 KD 574 otomobil, yan yola dönmek için manevra yapan İsrafil F. kontrolündeki 46 VD 415 plakalı traktörün ön kısmındaki demir aparata çarptı. Kazada otomobil tavanı koptu. Can pazarının yaşandığı kazada sürücü Nedim G. ile kızı Ayşe G. yaralandı. Yaralı baba-kızın yardımına diğer sürücüler koştu. Olay yerine çağrılan 111 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı

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