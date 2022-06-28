Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen aileye plakası henüz belirlenemeyen araç çarptı. 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Afşin ilçe merkezi Kale Mahallesi eski cezaevi kavşağında meydana geldi. Plaka ve sürücüsü henüz belirlenemeyen araç yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Eymen Kalkan (3), Erdem Kalkan (1), Ahmet Kalkan (18) kardeşler ile Mehmet Terkan'a (16) çarptı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Eymen Kalkan (3), Erdem Kalkan (1) kardeşler ameliyata alınırken diğer yaralıların tedavisine ise devam ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.