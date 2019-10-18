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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



Kaza, Onikişubat ilçesi Adil Erdem Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Fatmanur K. (20) idaresindeki 26 SV 242 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarından yaklaşık 20 metre aşağı düştü. Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirirken olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Fatmanur K. ile otomobilde bulunan Göksek K. (18) ve Enes A.'ya. (20) ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Fatmanur K.'nın hayati tehlikesi devam ederken, diğer yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil kullanılamaz hale gelirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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