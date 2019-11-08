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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Esence Mahallesi'nde 46 D 3026 plakalı araçla plakası belirlenemeyen diğer kafa kafaya çarpıştı. Her iki araçta bulunan Murat Benli (25) Şerif Benli (62) ve Muhammed Enes Yapar yaralandı. 112 ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralıdan durumu ağır olan Şerif Benli Kahramanmaraş'a sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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