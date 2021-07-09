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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, Afşin ilçesi Afşinbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 HN 222 plakalı lüks otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle lüks otomobilin motoru yaklaşık 200 metre uzağa fırladı. Olayda sürücü Ensar Yanar, Umutcan Özdemir ve Uğur Hamiş yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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