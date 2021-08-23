İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.


Kaza, Onikişuba ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi kavşağında meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan B.A. idaresindeki 46 ADK 999 plakalı otomobil, kavşak içinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince otomobilden çıkarılan 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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