Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3'ü ağır 10 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Ekinözü karayolunun İğde Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Ş.D. ile M.Ş. yönetimindeki 06 BMH 313 ve 44 AEL 938 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde yol kenarındaki tarlaya girdi.

Otomobiller hurda yığınına dönerken kazada can pazarı yaşandı. Çoğu çocuk olmak üzere 10 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ş.D. (30), C.D. (68), Z.D. (60), M.Ş. (41). F.Ş. (16), T.Ş. (16), H.A.Ş. (11), N.Ş. (39), T.Ş. (15) ve M.M.Ş. (8) adlı yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haberi alan kazazede yakınları ise hastane önüne akın etti. Kazazede yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.