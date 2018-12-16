Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta bir otomobilin freninin boşalmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yedi Kuyular Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Yedi Kuyular Kayak Merkezi yolundan kent merkezi istikametinde ilerleyen bir otomobilin iddiaya göre freni boşaldı. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aracıyla taklalar attı.

Otomobilde bulunan 4 kişiden 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ambulansıyla kentteki hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesi bulunurken, diğer yaralıların da tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.