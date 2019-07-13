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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Beşoluk mevkiinde meydana geldi. S.Ö. idaresindeki 27 FM 433 plakalı otomobil, Göksun istikametinden Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldaki demir bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunanlardan S.Ö., S.A., M.A. ve E.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla yol ortasından kaldırıldı.

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