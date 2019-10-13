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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Ökkeş A. idaresindeki 46 NU 268 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken köprülü kavşağın çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri araçta bulunan sürücü Ökkeş A. (22), Sebahattin S. (27), Sefa G. (26), Mekserina K. (22) ve Tebernuş B.'ye (24) ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.


Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazada zarar gören hafif ticari araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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