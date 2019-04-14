Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesinde meydana geldi. Murat E. (37) yönetimindeki 46 PH 433 plakalı otomobil ile Ahmet K. (31) idaresindeki 31 EF 081 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan Murat E. (37), Elife E. (31), F.E. (12), A.E. (9) M.E. (7) E.E. (1) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi için kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.