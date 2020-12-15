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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Pazarcık karayolunun 21. kilometresinde M.B.'nin (38) kullandığı 46 ACT 468 plakalı minibüs, Pazarcık istikametine doğru seyir halindeyken Seyrantepe mevkisine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak yan yattı.


Kazada minibüs sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan S.B. (39), Y.K. (35), T.B. (13), E.B. (11) ve D.B. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, devrilen minibüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

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