Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesinde meydana geldi. A.İ. idaresindeki çekici, Tevfik Kadıoğlu Bulvarında seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dr. Mustafa Bey meydanında bulunan ışıklı kavşakta bekleyen 3 araca birden çarptı. Çarpmanın etkisi ile kırmızı ışıkta bekleyen araçlar, kavşak içerisine savruldu. Kazada 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.