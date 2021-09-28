Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam mevkiinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan E.G. idaresindeki 46 N 1180 plakalı otomobil, A.Ş. idaresindeki 46 MA 0911 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan İ.E. (19), A.Ş. (22), T.T (26), M.H (25), M.Ş. (30) ile iki otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası kısa süreli trafiğe kapanan yol araçların yol dışı edilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili araştırma sürüyor.