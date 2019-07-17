İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Kaza, Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesi Kadir Paşa Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A idaresindeki 46 NA 812 plakalı otomobil ile bulvar üzerinde seyir halinde olan M. T idaresindeki 46 BP 929 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerde bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye otomobilde sıkışan bir kişiyi çıkarttı. kaza sonrası yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kısa süreli trafiğe kapanan yol yeniden açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.