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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Göksun-Elbistan yolu, Afşin ilçesi Erçene Mahallesi dört yol kavşağında, 07 DN 303 plakalı araçla 34 HT 1481 plakalı araç çarpıştı. 07 DN 303 plakalı araçta bulunan Davut Yurtsever, Hulusi Yurtsever, Durdu Demirbaş ile 34 HT 1481 plakalı araçta bulunan aynı aileden Halil ve Emine Kültür ile çocukları Nihal, Ömer Talha ve Elif Sena Kültür yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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