Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Türkoğlu ilçesi istikametine seyir halinde olan H.A. idaresindeki 31 SY 949 plakalı otomobil ile karşı yönden gelip servis yoluna girmek isteyen B.T. idaresindeki 46 AEB 714 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 31 SY 949 plakalı otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan M.A. ve İ.Y. ile 46 AEB 714 plakalı otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan C.T., F.Y.T., N.T. ve M.T. yaralandı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası yaşanan kurtarma anı ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinin kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.