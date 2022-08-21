İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: Kadın sürücü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta aydınlatma direğine çarpan minibüsün kadın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta aydınlatma direğine çarpan minibüsün kadın sürücüsü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, kaza, Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi'nde meydana geldi. Aynur Çiçek (41), idaresindeki minibüs Bahçeci Hoca Bulvarı üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.


Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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