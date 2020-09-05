Kahramanmaraş'ta trafik levhaları yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Göksun İlçesi Fındıklı-Yoğunluklu-Andırın İlçesi arasında ulaşım sağlayan grup yollarındaki çeşitli sebeplerden dolayı kullanılamaz hale gelen trafik levhalarını yenileme ve tamirat işlemlerini sürdürüyor.

Ekipler, kırık levhaları değiştirirken çeşitli nedenlerden dolayı eğri ve bozuk olan levhaları ise düzleyerek trafikte görünür hale getiriyor.