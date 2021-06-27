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Kahramanmaraş'ta trafikte tehlikeli seyir

Kahramanmaraş’ta seyir halindeki bir kamyonun fazla yükle trafikte seyretmesi tehlikeli anlara neden oldu.

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir kamyonun fazla yükle trafikte seyretmesi tehlikeli anlara neden oldu.


Kahramanmaraş Doğu Çevre Yolu'nda yaşanan olayda, plakası öğrenilemeyen bir kamyon fazla yük taşıma anı korku dolu anlara neden oldu. Kamyonun damperinde yüklenen samanın taşıma sınırını aştığı gözlemlenirken trafikte tehlikeli durumu başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Olası bir kaza olmazken bir müddet yoluna devam eden kamyon gözden kayboldu.

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