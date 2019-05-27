Kahramanmaraş'ta U14 Şampiyonu Amedspor oldu

kademe müsabakalarında Kahramanmaraş grubu şampiyonu Amedspor oldu.

Kahramanmaraş'ın grup merkezi olarak bulunduğu kademe müsabakaları 74 ilden 126 takımın katılımı ile 23 Mayıs'ta başladı. 6 takımın katıldığı 1. kademe müsabakaları doğrultusunda Kahramanmaraş grubunda Adanaspor, Arsus İlkadım, Malatya Yeşilyurtspor, Kocasinan Simşekspor Kulübü, Amedspor, Kahta İdmanyurduspor takımları yer aldı.

Türkiye Şampiyonasında Kahramanmaraş grubu finali Amedspor ile Kayseri Kocasinan Şimşekspor arasında gerçekleşti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 biterken, Amedspor ikinci yarıda yakaladığı fırsatı gole çevirerek 1-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla tamamlanırken, Amedspor şampiyon oldu.

6'şar takımlı 19 grupta 23 - 26 Mayıs 2019 tarihlerinde, 4'er takımlı 3 grupta ise 24 - 26 Mayıs 2019 tarihlerinde olmak üzere toplam 22 grup merkezinde müsabakalar gerçekleştirildi. İstanbul, Edirne, Bilecik, Yalova, Düzce, Balıkesir, Kütahya, Aydın, Muğla, Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Van, Artvin, Erzincan, Giresun, Sinop, Zonguldak, Çorum ve Kayseri grup merkezlerinde oynanacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 22 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2.kademe müsabakaları oynanacak. 2. kademe müsabakaları sonunda grupların da birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Öte yandan, Türkiye Şampiyonasında Kahramanmaraş'ı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Gençlikspor Hatay'da, Maraşgücü Spor ise Adana'da temsil etti. İlk maçında 1-0 öne geçtiği Mersin Akdeniz Belediyespor mücadelesinden 6-1 mağlup ayrılan Büyükşehir Belediye Gençlikspor ikinci maçında ise Osmaniye Anadolu Gençlik Spor'a 3-1 mağlup olarak Türkiye Şampiyonasına veda etti. Maraşgücü Spor ise ilk maçında Konya Kasırgaspor ile 1-1 berabere kalırken, ikinci maçında Mersin Akdenizgücüspor'u 1-0 mağlup etti. Hatay Ekincispor'a 2-0 mağlup olan Maraşgücü Spor şampiyonaya veda etti.