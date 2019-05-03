Kahramanmaraş'ta U19 heyecanı başladı

Kahramanmaraş'ın grup merkezi olarak bulunduğu 2018-2019 sezonu U19 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları başladı.

2018-2019 sezonu U19 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 75 ilden 138 takımın katılımı ile başladı. Müsabakalar 6'şar takımlı 21 grupta 02-05 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak. 4'er takımlı 3 grupta ise 03-05 Mayıs 2019 tarihlerinde olmak üzere toplam 24 grup merkezinde oynanacak.

U19 Türkiye Amatör Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları doğrultusunda 6 takımın yer aldığı Kahramanmaraş grubunda birinci kademe müsabakaları, Şehitkamil Belediyespor, Sivas Demirspor, Talasgücü Belediyespor, Yeşilyurt Belediyespor, Elazığ İl Özel İdare spor ve Kırıkhanspor takımlarının katılımlarıyla başladı.

İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Denizli, Kütahya, Düzce, Manisa, Uşak, Muğla Mersin, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Kars, Gümüşhane, Tokat, Yozgat, Çorum ve Karabük grup merkezlerinde oynanacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 24 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2. kademe müsabakaları oynanacak. 2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

1920 Maraşspor ise Hatay'da, Kahramanmaraş'ı temsil edecek. Kahramanmaraş U19 Liginde şampiyon olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor U19 Türkiye Şampiyonasında Hatay'da 02-05 Mayıs 2019 tarihlerinde Mersin Tarsus İdman Yurdu, Mersin Mut İdman Yurdu Belediyespor, Adana Denizli Mithatpaşa Spor, Gaziantepspor ve Osmaniye Karaçay Gençlik Spor ile karşılaşacak.