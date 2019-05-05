Kahramanmaraş'ta U19 Şampiyonu Talasgücü Belediyespor oldu

Kahramanmaraş'ın grup merkezi olarak bulunduğu 2018-2019 sezonu U19 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları sona erdi. Grup şampiyonu Talasgücü Belediyespor oldu.

2018-2019 Sezonu U19 Türkiye Amatör Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 75 ilden 138 takımın katılımıyla 2 Mayıs'ta başladı. Kahramanmaraş grubuna Gaziantep'ten Şehitkamil Belediyespor, Malatya'dan Yeşilyurt Belediyespor, Elazığ'dan Elazığ İl Özel İdare spor, Hatay'dan Kırıkhanspor, Sivas'tan Sivas Demirspor ve Kayseri'den Talasgücü Belediyespor katıldı.

Kahramanmaraş Batıpark sahasında oynanan B Grubu maçlarında Kayseri Talasgücü Belediyespor ilk gün bay geçerken, 2. gün Sivas Demirspor'u 4- 0, 3. gün Elazığ İl Özel İdare'yi 3-1'lik skorla geçti ve adını finale yazdırdı.

Müsabakalar 6'şar takımlı 21 grupta 2 - 5 Mayıs 2019 tarihlerinde, 4'er takımlı 3 grupta ise 3 - 5 Mayıs 2019 tarihlerinde olmak üzere toplam 24 grup merkezinde oynandı.

İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Denizli, Kütahya, Düzce, Manisa, Uşak, Muğla Mersin, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Kars, Gümüşhane, Tokat, Yozgat, Çorum ve Karabük grup merkezlerinde oynanacak 1. Kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olan 24 takımın katılımıyla, 4 grup merkezinde 2.kademe müsabakaları oynanacak. 2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.