Kahramanmaraş'ta "ucuz pide" tartışması

Kahramanmaraş'ta Fırıncılar Odası Başkanı Erol Güneş ile ucuz Ramazan pidesi satan iş yeri sahibi arasında pide tartışması çıktı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Kahramanmaraş'ta 400 gram Ramazan pidesinin fiyatı, Fırıncılar Odası tarafından 3 lira olarak belirlendi. Vatandaşlara ucuz ekmek satmak isteyen Kazım Yiğit ise kendi fırınında ve şubelerinde Ramazan pidesini 2.5 liradan satışa çıkarttı.

Kahramanmaraş Fırıncılar Odası Başkanı Erol Güneş ise yaptığı denetimi cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek Kazım Yiğit'in iş yerlerinde ekmeğin gramajını düşürerek fiyatını da ucuzlattığını ileri sürdü. Videoda, Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi'nde Kazım Yiğit'e ait olan fırınının bir şubesine, zabıtalarla birlikte gelen Başkan Güneş, ruhsatında unlu mamuller olarak geçen iş yerinde Ramazan pidesi üretilemeyeceğini belirtiyor. Zabıta ekipleri de ekmek üretme ruhsatı olmayan iş yerinde ekmek üretildiği için cezai işlem uyguluyor.

Sosyal medya üzerinde ise vatandaşlar, Fırıncılar Odası Başkanı Erol Güneş'e tepki gösteriyor. İş yeri personeli, "Şu mübarek günde idare etseniz" diyor. Güneş ise videoda, "Lan siz idare etmiyorsunuz. Kaç paraya satıyorsun şu ekmeği. Sana verilen fiyat tarifen kaç para? Niye 3 liraya değil de 2.5'tan satıp boz bozculuk yapıyorsun memlekette" ifadelerini kullanıyor. Aynı görüntülerde elindeki pideyi masanın üzerine fırlatması da büyük tepki çekti.

"Ucuz ekmek satmak istedik"

İş yeri sahibi Kazım Yiğit bu videonun Fırıncılar Odası Başkanı tarafından çekilerek sosyal medyaya yayıldığını belirterek, "Biz vatandaşlara ucuz ekmek satmak istedik. Fırıncılar Odası tam Ramazan girişinde ekmeğin fiyatını 3 lira olarak açıkladı. Biz 2.5 liradan satacaktık. Başkan geldi fiyat listesi verdi. Biz birde o listenin 500 lira ücretini ödedik. Başkan bizim diğer Sakarya şubemize gitmiş ve ekmeği 3 liradan satacaksınız demiş. Zabıtalarla birlikte geliyorlar. Orada üretim yaptığımız için de ihtar veriyorlar. Bize şu anda 15 gün süre tanımışlar. Orası ekmek fabrikası olarak değil unlu mamulleri olarak geçiyor. Bu yüzden bir ihtar verildi. Ancak bu sadece bizim değil, bu sorun Türkiye'nin sorunudur. Unlu mamulleri üzerine her tarafta ekmek yapılıyor. Piyasada unlu mamulleri üretilen yerlerin sayısının artmasıyla bizde bu şekilde şubeleşmeye karar vermiştik" dedi.

"2,5 liradan satılsa kurtarır"

"Madem zam yapılacaktı da, neden bir ay öncesinden yapmadı" diye soran Yiğit, şöyle devam etti:

"Bizde öncesinden çevreye ve dağıtım yaptığımız yerlere fiyatını 2.5 lira olarak söyledik. Biz bu şekilde satış yapınca böyle tepki gösterdiler. Her şeyde halkı mı kazıklayalım? Halci bir yerden, yumurtacı birden, fırıncı bir yerden, marketçi oradan kazıklasın. Artık bu kadarı yeter yani. Bu ekmek 2.5 liradan da satılsa kurtarır. Ben bu yapılanları kınıyorum, orada çalışan personellere hakaret etmelerini. Hiç hoş bir davranış değil bu yaptıkları" diye konuştu.

"Kayıt dışı iş yerleri var"

Fırıncılar Odası Başkanı Erol Güneş ise, bu olayın bazı kişiler tarafından çarpıtıldığını ifade ederek, ''Mübarek Ramazan ayına girdik. Herkes Ramazan pidesi yapmaya çalışıyor. Bazı kayıt dışı iş yerleri var. Ekmek üretmeye haiz olmayan, ruhsatı olmayan, merdiven altı yerler var. Bunlar hijyenden, kaliteden uzak bir şekilde ekmek üreterek halkın sağlığıyla oynuyorlar. Diğer esnafın da önüne geçmeye çalışıyorlar. Unlu mamul ruhsatıyla ekmek çıkartan yerler var. Biz bunlara zabıta ekiplerimizle beraber gittik. Zabıta ekiplerimiz bu iş yerlerini denetlemeye gidiyor. Tabi ki orada bazı olumsuzluklarla da karşılaşıyoruz. Bizim fiyat tarifemize göre, 400 gram ekmek 3 lira ancak orada 300 ile 320 gram ekmeği 2.5 liradan satıyor. Hem gramdan çalıyor hem de ekmek üretecek bir yer değil, ruhsata aykırı. Sonra da dürüst çalışan esnafa karşı rekabet yapıyor" dedi.

"400 gram pideyi satsın"

Sosyal medyada ve bazı yerlerde, ''Zabıta ekmeği ucuz sattırmıyor'' gibi yalan yanlış sözler sarf edildiğini söyleyen Güneş, "Öyle bir şey yok. Biz sadece ekmek üretemeyeceklerinin izahını yaptık. Kamerayla da ben kendim çektim orada. Oradaki o arkadaşların yanlış yönlendirmesidir. Zabıta orada sadece ruhsatsız yere işlem yaptı. Fiyata karışmaz zabıta. İş yeri fiyat tarifesinin üzerinde satamaz, aşağı satabilir ama gramajına da uymak mecburiyeti var. Burada gramaj eksik, fiyat eksik. Vatandaşı mı kandırıyorsun? Allah'ı nasıl kandıracaksın? Ekmek üretmeye ruhsatı olan ve isteyen iş yeri ekmeğini ucuza satabilir ancak gramajına uymak şartıyla. Görüntülerde bizim ekmeği ucuza sattıkları için tepki gösteriyormuşuz gibi olmuş ancak 400 gram ekmeği 2.5 liradan satarlarsa bizim ona diyecek bir şeyimiz yok. Biz orada tarttığımızda ekmek 320 gram civarında çıktı. Zaten oranın ruhsatı ve düzeni de ekmek çıkartmaya uygun bir yer değildir" diye konuştu.