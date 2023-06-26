Kahramanmaraş'ta uğur böcekleri görsel şölen sunuyor

Kahramanmaraş'ta koloniler halinde yaşayan, renkleri ve yoğunluklarıyla dikkati uğur böceklerinin görsel bir şölen sunuyor.

Kahramanmaraş'ta 2 bin 260 metre yüksekliğindeki Çimen Dağı'nın Uludaz Tepesi'nde koloniler halindeki uğur böcekleri görsel bir şölen sunuyor. Kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulutların üstündeki Uludaz Tepesi'nde koloniler halinde yaşayan, renkleri ve yoğunluklarıyla dikkati çeken uğur böcekleri, şehrin doğa turizmi için önemli bir unsur haline geldi. Uğur böceklerini görmeye çok sayıda ziyaretçi geliyor.

Zorlu bir yolculuğun ardından böceklerin bulunduğu bölgeye ulaşan doğaseverler ve fotoğrafçılara muhteşem görseller sunuyor. Doğaseverler ile fotoğrafçılar, ayrıca tepede gün doğumu ve batımında oluşan bulut denizini çekebilmek için de saatlerce bekliyor. Bir kare fotoğraf için kamp kuran doğasever ve fotoğraf tutkunları geceyi bölgeye yakın alanlarda geçiriyor.