Kahramanmaraş'ta ulaşım ve eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Göksun yolu trafiğe kapandı. Karlı yolda kimi araçlar trafik kazası yaparken, kimisi de yol kenarında trafiğin açılmasını bekledi. Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerindeki bazı okullarda ise eğitime ara verildi.

Kahramanmaraş-Kayseri yolunda kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı. Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde ve kuzey ilçelerinde dün gece itibariyle başlayan kar yağışı hem sevindirdi, hem sürücülere zor anlar yaşattı. Kar, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Tekir Mahallesi Tüneller Bölgesi ile Göksun ilçesi arasında trafik akışının durmasına neden oldu. Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun 65'nci kilometresi Tekir-Göksun tünellerinde zincirleme kazalar meydana geldi.

Kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi, bazı araçlar kayarak yoldan çıktı. 10 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kar yağışının ardından kendini gösteren tipi, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok kişi evlerinden çıkamazken, dışarı çıkmak zorunda olanlar ise karla mücadele etti.

Tüneller mevkiinde yolda kalan birçok araç, saatlerce mahsur kaldı. Bölgeye sağlık, emniyet ve karayolu ekipleri sevk edildi.

Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu ilçelerdeki yoğun kar yağışı nedeniyle; Çağlayancerit ilçesinde 32, Dulkadiroğlu ilçesinde de 16 olmak üzere toplamda 48 okulda yarın bir gün süre ile eğitime ara verildi.