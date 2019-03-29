İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'nde operasyon yaptı.


Operasyonda yakalanan M.N. isimli şahsın yapılan üst aramasında 200 adet ‘Captagon' uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti kapsamında gözaltına alınan şüpheli, polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliye tarafından tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.