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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bir şahsı takibe aldı. Uyuşturucu satın aldığı tespit edilen şahıs üzerinde yapılan aramada 7 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şahsa uyuşturucu sattığı tespit edilen Hacı Mehmet K.'nin aracında da narkotik köpeği "Alfi" ile yapılan aramada 18 adet ecstasy hap, ikametinde 20 adet ecstasy hap bulundu. Şüpheli Hacı Mehmet K. gözaltına alındı.


Aynı gün içerisinde, 145 adet ecstasy sentetik hap ele geçirilmesi olayı ile ilgili genişletilen soruşturmada, uyuşturucuları temin ettiği öğrenilen şahsın evinde 37,51 gram esrar, 1 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet fişek ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslardan Hacı Mehmet K. tutuklandı. Murat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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